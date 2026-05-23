Morten Hjulmand não atribui qualquer favoritismo ao Sporting para a final da Taça de Portugal, diante do Torreense. O capitão dos leões fala sobre a despedida de Morita e confessa ter sido difícil não ajudar a equipa no momento decisivo da temporada, devido a lesão:

Importância da Taça de Portugal?

«O nosso objetivo era ganhar a Liga, não conseguimos. Agora o foco é vencer outro troféu pelo Sporting e terminar a época da melhor forma. Na Taça, tivemos dificuldades contra alguns adversários e vai ser difícil jogar contra o Torreense. Têm muita velocidade no ataque e são muito fortes nas bolas paradas. Estamos avisados quanto a isso.»

Favoritismo do Sporting frente ao Torreense

«Quando falamos de finais é difícil falar num favorito, à semelhança do que acontece na Liga dos Campeões, dentro de uma semana. Não sei quem é o favorito e acontece o mesmo na Taça de Portugal. Analisámos o Torreense e o que fizeram durante a época, todo o respeito por eles. É uma final e tudo pode acontecer, mesmo que seja contra uma equipa da II Liga.»

Despedida de Morita ao fim de cinco anos

«Desfrutei de todos os jogos que tive com o Morita. As exibições dele falam por si próprias, a forma como os adeptos se despediram dele foi especial. Ele sentiu isso e ficou emocionado. Esteve aqui cinco anos, os filhos nasceram aqui e não vai ser fácil dizer adeus ao Morita. Vemo-nos todos os dias durante três anos e vou ter saudades dele, certamente.»

Lesão fez com que não pudesse ajudar a equipa...

«Foi difícil não ajudar a equipa, não o pude fazer. Estava a trabalhar na minha recuperação. A verdade é que também não tivemos os melhores desempenhos e não foi fácil ver os jogos em casa, sobretudo quando jogámos contra o AVS e o Tondela.»