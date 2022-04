Horas após a derrota no dérbi com o Benfica, o Sporting iniciou a preparação para o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal contra o FC Porto.



De acordo com os leões, os titulares do encontro diante dos encarnados fizeram treino de recuperação no ginásio enquanto os restantes trabalharam no relvado às ordens de Amorim. A exceção foi Zouhair Feddal que realizou apenas tratamento.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta terça-feira de manhã, na Academia, em Alcochete. O Clássico da Taça de Portugal está marcado para as 20h15 da próxima quinta-feira, no Dragão.