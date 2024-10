A revista «Four Four Two» elaborou um ranking dos 50 melhores treinadores do mundo e colocou Ruben Amorim na 11.ª posição. Confrontado com a lista feita pela publicação britânica, o técnico do Sporting preferiu desvalorizar.



«Isto nunca acaba. Até ao fim da carreira, isto não acaba. Hoje há uma classificação e daqui a dois meses há outra. É não ligar a isso e melhorar cada vez mais. Gostamos de ouvir, mas não me distrai minimamente e não ligo a isso. Sei que daqui a duas semanas será um mundo completamente diferente. O futebol é muito o dia a dia. Fico feliz, mas nada mais do que isso», comentou, em conferência de imprensa.



O tema da saída de Hugo Viana foi recuperado na parte final da conversa com os jornalistas. Amorim garantiu que o clube está preparado



«Vamos focar-nos na nossa época. O Viana é diretor desportivo do Sporting até fim da época. Ele quer muito atingir todos os objetivos e nós queremos dar-lhe essa alegria», disse.



«O que o Viana fez até este mometo era muito difícil. O clube está num momento diferente, tem uma estrutura e método. É óbvio que as empresas são as pessoas, não só os métodos, mas temos um caminho feito. Ninguém faz nada sozinho e acho que se me perguntassem há três anos, era diferente. Todos sabem como é que as coisas se fazem, cada um foca-se no seu papel. O Sporting chegou a um momento em que só precisa dos adeptos, eles são a máquina disto, o ambiente que há no estádio... isto depende muito deles. Se isso se mantiver, o resto... já há um plano e uma forma de trabalhar que todos podem sair que isto vai manter-se como sempre. Estamos numa fase do clube em que há um método, uma ideia, um projeto e uma visão onde se podem mudar peças que tudo vai seguir com naturalidade», acrescentou.