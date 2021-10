O Sporting mostrou os bastidores da vitória no Restelo, frente ao Belenenses, em jogo da Taça de Portugal, num raro momento em que se pode ver os jogadores na intimidade, antes e depois de entrarem em campo.

O vídeo mostra, por exemplo, Ruben Amorim a reencontrar velhos amigos, ele que jogou várias épocas no Belenenses, mostra Gonçalo Esteves a tropeçar quando sobe ao relvado, mostra Daniel Bragança a falar ao grupo no balneário, mostra a alegria no final do jogo e mostra Tiago Tomás a fazer a felicidade de uma criança com uma camisola e um abraço.