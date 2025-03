O Sporting divulgou esta segunda-feira que o Tribunal Arbitral do Desporto [TAD] revogou as suspensões que tinham sido aplicadas a Nuno Santos e a Matheus Reis pelo comportamento nas bancadas durante a Supertaça frente ao FC Porto.

Numa nota no site, os leões congratulam-se com a decisão do TAD que aceitou o recurso do Sporting à decisão que tinha sido tomada inicialmente pelo Conselho de Disciplina [CD] da FPF.

O incidente aconteceu a 3 de agosto, na abertura da temporada, quando Nuno Santos, que falhou o clássico, partiu um vidro do camarote, no Estádio Municipal de Aveiro, que acabou por ferir dois espetadores, um deles com gravidade.

O CD da FPF tinha condenado o jogador de 30 anos a uma pena de oito jogos de suspensão, já Matheus Reis também tinha sido multado com uma coima no valor de 510 euros.

Nuno Santos acabou por cumprir a suspensão enquanto estava lesionado, dado que sofreu uma rutura no joelho direito no decorrer do jogo com o Famalicão, a 26 de outubro de 2024, na nona jornada da Liga.

Leia o comunicado do Sporting na íntegra:

«Na sequência da decisão do Conselho de Disciplina, que condenou o jogador Nuno Santos na sanção de suspensão de oito jogos por ocasião do jogo da Supertaça realizado no Estádio Municipal de Aveiro, a Sporting SAD informa que foi hoje notificada do acórdão proferido pelo TAD, no âmbito do processo n.º 67/2024, a qual, concluindo pela procedência do recurso, revogou as sanções aplicadas à Sporting SAD e aos jogadores Nuno Santos e Matheus Reis.

Embora se congratule com a decisão do TAD, a Sporting SAD não pode deixar de censurar o modo leviano como o então Conselho de Disciplina da FPF decidiu suspender um jogador em cerca de um quarto da principal competição nacional, cujos efeitos, por sorte ou infortúnio, apenas não se fizeram sentir no plano desportivo devido a uma grave lesão sofrida pelo atleta.

A Sporting SAD espera que o novo ciclo federativo do Conselho de Disciplina da FPF represente um momento de viragem, trazendo uma abordagem mais ponderada e sensata a uma actividade fundamental para assegurar a regularidade das competições e a preservação da verdade desportiva.»

[artigo atualizado às 20h25]