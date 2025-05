Más notícias para o Sporting! O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) rejeitou esta quarta-feira o recurso apresentado pelos leões, referente à multa imposta pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que obrigava o clube a pagar uma multa (12.750 euros) pelo facto de João Pereira não possuir o nível necessário para orientar a equipa principal.

Em causa está uma queixa apresentada pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF). Em dezembro, altura em que João Pereira ainda liderava a equipa, o Sporting apresentou recurso.

A ANTF apresentou queixa pois João Pereira não tinha o Grau IV para treinar no principal escalão, ao contrário do adjunto Tiago Teixeira. Mesmo sem possuir tais habilitações, João Pereira marcava presença nas conferências de imprensa. Nos jogos estava no banco.

A resposta ao recurso chegou esta quarta-feira e obriga os leões a pagarem 12.750€ de multa. Juntando as multas de João Pereira e Tiago Teixeira o valor chega aos 15.190€. No entanto, o Sporting também vai pagar os custos judiciais que atingiram o valor de 6773€.

João Pereira comandou a equipa principal do Sporting entre novembro e dezembro, antes de regressar à equipa B. No final de março rumou ao Alanyaspor, da Turquia.