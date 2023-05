Com o sportinguista Mateo Tanlongo a titular, a Argentina entrou a vencer no Mundial de sub-20, com um triunfo frente ao Uzbequistão, por 2-1.

A jogar em casa, a albiceleste até começou em desvantagem, graças a um golo de Makhamadjonov, ao minuto 23. No entanto, a reação deu-se ainda no primeiro tempo: Veliz empatou aos 27 minutos, Carboni completou a reviravolta aos 41.

O jogo ficou ainda marcado por uma situação relativamente nova: o árbitro François Letexier assinalou um penálti a favor do Uzbequistão, mas reverteu a decisão depois de consultar o VAR. Seguindo o novo protocolo da FIFA, ainda em fase de testes, o juiz explicou a decisão para todo o estádio.

Até agora, diga-se, esta comunicação do árbitro com os adeptos só tinha acontecido uma vez, no Mundial de Clubes, no desafio entre o Al Ahly e o Auckland City.

Com este resultado, a Argentina é líder do grupo A, com os mesmos três pontos da Nova Zelândia: a seleção neozelandesa ganhou ao Guatemala por 1-0.

No grupo B, a Eslováquia goleou as Ilhas Fiji por 4-0, ao passo que os Estados Unidos bateram o Equador por 1-0.