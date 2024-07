O Sporting continua o estágio de preparação da próxima temporada, no Algarve, tendo o próximo jogo contra o Farense, no dia 23 de julho. Até lá, os jogadores utilizam este período para limar arestas ao nível físico, mas também vão acompanhando outros desportos.

E vem aí os Jogos Olímpicos. A equipa de redes sociais do Sporting perguntou aos jogadores do clube quais os seus desportos olímpicos preferidos, com um em destaque - o ténis. Foi eleito por jogadores como Nuno Santos, Daniel Bragança, Iván Fresneda, ou Francisco Trincão.

Outros, preferem a corrida de 100 metros. É o caso de Viktor Gyokeres ou Ricardo Esgaio, com Saint Juste também a eleger o atletismo. Os mais jovens estão mais expectantes pelo skate, sendo que Diogo Travassos é um exemplo disso.

Eduardo Quaresma... não elegeu nenhum. Veja o vídeo: