Novak Djokovic e Carlos Alcaraz enfrentam-se neste domingo na final do torneio de Wimbledon, em Inglaterra. Um dos principais torneios de ténis do mundo é decidido no mesmo dia do Europeu de futebol.

Dois dos principais tenistas da atualidade já se defrontaram em duas finais - a primeira vez foi exatamente há um ano, no torneio de Wimbledon, com vitória do espanhol. Depois, no Masters 1000 de Cincinnati, em 2023, Djokovic vingou-se e ganhou.

O sérvio leva vantagem no confronto direto - três vitórias contra duas do jovem espanhol. Um ano depois, Alcaraz tem a oportunidade de revalidar o título na relva do All England Club.

O plantel do Sporting foi desafiado a prever o vencedor da final, pelos meios de comunicação do clube. Os leões dividem-se nas apostas, com os mais novos a apostar em Alcaraz e os mais experientes em Djokovic. Pedro Gonçalves arrisca até num 3-2 para o sérvio.

Veja as apostas dos jogadores do Sporting: