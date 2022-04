Teo Gutiérrez entrou em campo ainda na madrugada de quarta-feira, ao serviço do Deportivo Cali e cumpriu os 90 minutos no triunfo diante do Boca Juniors (2-0).

Um dia depois, o colombiano, que passou pelo Sporting na época 2015/16, deixou uma mensagem enigmática onde aparentemente se despede dos relvados.

«Creio que chegou o momento. Passo-te a bola, meu filho. Amo-te, futebol. Obrigado por muito», escreveu numa publicação em surge fotografado com o filho ao colo.

Com 36 anos, Teo Gutiérrez cumpre a segunda temporada ao serviço do Deportivo Cali. Soma ainda passagens por Junior Barranquilla, Rosario Central, River Plate, Lanús, Racing, Cruz Azul e Trabzonspor.

Pelo Sporting, fez 32 jogos, tendo apontado 15 golos.