Sporting
Há 18 min
VÍDEO: com sumo de kiwi e meloa, Sporting apresenta novo equipamento
Debast foi o protagonista da apresentação da nova camisola «vibrante, que respira ousadia e leve como o verão»
GP
GP
O Sporting divulgou esta quarta-feira o terceiro equipamento para a nova temporada em tons de verde água.
À boleia de Debast, enquanto faz um sumo de kiwi e meloa, a nova «pele» do leão foi apresentada como «vibrante, que respira ousadia e leve como o verão».
Na verdade, esta é a quinta camisola apresentada pelo Sporting para a nova temporada depois do equipamento principal e três camisolas alternativas.
