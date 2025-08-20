O Sporting divulgou esta quarta-feira o terceiro equipamento para a nova temporada em tons de verde água.

À boleia de Debast, enquanto faz um sumo de kiwi e meloa, a nova «pele» do leão foi apresentada como «vibrante, que respira ousadia e leve como o verão».

Na verdade, esta é a quinta camisola apresentada pelo Sporting para a nova temporada depois do equipamento principal e três camisolas alternativas.