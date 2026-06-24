O Sporting oficializou a contratação de Tiago Fernandes, que está de regresso aos leões para orientar a equipa B e substituir João Gião, que rumou ao Nacional.

Tiago Fernandes, que trabalhou largos anos nos escalões de formação do Sporting e chegou inclusive a comandar, de forma interina, a equipa principal em 2018, regressa ao clube verde e branco oito anos depois de ter saído na altura para o Desportivo de Chaves.

«É uma casa que me recebeu sempre bem e onde fiz tudo para o Sporting atingir sempre os seus objectivos. Coloquei sempre os interesses do Sporting em primeiro lugar e é essa a nossa função enquanto funcionários do Clube. Estou muito feliz por regressar a uma casa que já conheço e voltar a ver muitas pessoas com quem trabalhei durante oito épocas. Foram mais de 200 jogos pelo Sporting passando por todos os escalões entre sub-15 e equipa principal, menos equipa B. Venho com mais experiência, mas disposto a aprender porque o futebol evoluiu. Há muita coisa nova na formação que quero começar a perceber e estar de regresso ao Sporting é um privilégio, um prazer e um orgulho. Quando saímos desta casa, damos ainda mais valor ao Sporting por ser um clube tão grande», disse aos meios oficiais do Sporting

Na última época, o técnico de 44 anos orientou o Portimonense, que salvou da despromoção à Liga 3 na última jornada.

Tiago Fernandes assinou pelo Sporting um contrato válido até 2028.