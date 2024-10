Tiago Rodrigues, de 24 anos, fez um percurso que muitos sonham, nem todos atingem, mas deu também uma volta rara à sua caminhada no futebol. Entrou em 2014/15 na formação do Sporting, no Pólo EUL, nos sub-15, fez o percurso até à equipa B, jogou Liga Revelação, Campeonato de Portugal e Liga 3, mas decidiu pôr fim à carreira como jogador depois de ter feito a primeira metade da época no Amora em 2022/23. Depois disso, ao fim de sete meses, entrou no Pólo EUL como treinador estagiário e, na temporada 2024/25, é o treinador-adjunto dos sub-13 dos leões.

«Tive um percurso desportivo que considero interessante e cheguei a um bom nível, que muitos atletas têm como objetivo. Faltou-me um “patamarzinho” que infelizmente não consegui ultrapassar», contou Tiago Rodrigues, em entrevista à mais recente edição do Jornal Sporting, do clube verde e branco.

Tiago contou que a ida para o Amora em 2022/23, depois de ter feito as duas épocas anteriores entre a equipa B e os sub-23 do Sporting, foi o sair «de uma bolha», fruto das «condições que o Sporting proporciona». E «acabou por não ser uma decisão muito complicada».

«Enfrentei uma realidade diferente e tive algumas dificuldades em adaptar-me. Basicamente, depois de uma época menos conseguida, decidi tomar esta decisão, da qual não me arrependo e acabei por regressar aqui», justificou Tiago Rodrigues, que está a tirar um mestrado em Gestão de Informação (especialização em Business Intelligence), na Nova IMS, em Lisboa. Antes, já tinha feito uma pós-graduação em Tecnologia e Análise de Dados no Desporto e também passou por uma licenciatura em Ciências do Desporto, na Faculdade de Motricidade Humana, algo que aconteceu para «dar continuidade à vida de atleta, mas fora de campo».

«Achei que era interessante porque eu fazia coisas dentro de campo e não sabia a razão de estar a fazê-las», expressou, explicando que a relação com a equipa técnica de Filipe Çelikkaya na equipa B ajudou a impulsionar a decisão de seguir esse caminho. «Era muito próxima dos jogadores, trabalhavam diretamente connosco durante mais tempo e também nos explicavam os porquês. Comecei a ter o à-vontade para fazer perguntas e aprendi muito sobre o jogo, mas também sobre a relação que eu, enquanto treinador, quero ter com os meus atletas», afirmou, explicando que quis seguir os estudos quando estava perto de tornar-se sénior pela «vontade de fazer as duas coisas».

«É muito difícil. Muitas vezes pensamos que o futebolista não quer estudar, mas não é bem assim. Há coisas que não estão bem definidas e não ajudam os atletas», expôs Tiago, que acabou por fazer «metade de um ano a cada ano letivo», isto é, seis anos para acabar um curso de três, para que as coisas acontecessem. «Acabou por ser difícil, mas muito satisfatório. Temos de ter sempre um plano B. Desportivamente, estava difícil, tinha o meu plano B que era o curso e, num segundo plano, poder treinar». E a verdade é que o que era o plano B, tornou-se o plano A, sem arrependimentos.

«A vida de jogador é curta e também com adversidades, como estar muito tempo longe da família e do local onde vivemos. Tudo isso pesou na minha decisão e achei que onde eu podia realmente ser uma mais-valia, a partir de agora, era no banco, fora do campo», referiu.

Tiago, da geração de 2000, partilhou balneário com várias figuras do atual Sporting e mostra-se feliz com o percurso que Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Daniel Bragança ou Geny Catamo estão a fazer no clube. «Fico muito feliz por eles. Estão a dar coisas boas ao Sporting, o clube está a conseguir aproveitá-los e estão a ajudar a passar por esta fase excelente», analisou.