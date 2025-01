Tiago Teixeira, um dos membros da equipa técnica de João Pereira, recentemente despedido do comando do Sporting, utilizou as redes sociais para confirmar a saída dos leões.

Na publicação, o técnico expressou gratidão por todos os que contribuíram para a jornada de três anos, desde os sub-23 até à equipa principal.

«Três épocas de dedicação a este grande clube. Agradecer a todos os que fizeram parte desta caminhada desde os sub-23 até à equipa principal. Obrigado João Pereira, equipa técnica, staff, GOA, departamento médico, rouparia, direção da Academia, administração e jogadores», destacou o até agora principal adjunto de João Pereira.

A mensagem surge esta quarta-feira, dia em que foi conhecido o iminente regresso de João Pereira à equipa B dos leões. Neste sentido, apesar de o treinador estar de volta à estrutura do clube, a equipa técnica que o acompanhou não será reintegrada, pelo menos na totalidade.

De recordar que João Pereira foi demitido a 26 de dezembro de 2024, depois de quatro derrotas, três vitórias e um empate ao leme da equipa principal. Rui Borges assumiu, então, as rédeas do campeão nacional.