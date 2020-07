Tiago Tomás foi um dos jogadores da formação do Sporting que se estreou na quarta-feira na equipa principal, juntamente com Joelson.

O avançado, de 18 anos, entrou em campo perto do fim do jogo com o Gil Vicente e mostrou-se satisfeito por ter cumprido «um sonho».

«Quando entrei em campo vieram-me à cabeça todos os anos de trabalho e os muitos sacrifícios que tive de fazer para chegar até aqui. É um sonho realizado, o que todos querem é jogar pelo Sporting, ainda por cima em Alvalade», disse ao site do clube, confessando também o orgulho de te jogado com o nome de Ronaldo nas costas.

«Tive a responsabilidade de ter o nome do melhor do mundo nas costas e coube-me dar o meu melhor e foi isso que fiz», disse.

Ainda assim, o jogador garante manter os pés assentes no chão e saber que tem de continuar a trabalhar: «mais difícil do que chegar à equipa principal é manter-se».

O jogador assume ainda empenho absoluto. «Podem contar comigo para correr até ao último fôlego. Sempre fui assim e sempre serei. Vou dar tudo por esta camisola e espero que os Sportinguistas possam festejar muitos golos meus».