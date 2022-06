O vogal da direção do Sporting, Miguel Nogueira Leite, considerou esta quarta-feira que a manutenção do número de títulos de campeão nacional, votada em Assembleia Geral Extraordinária (AG) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) esta tarde, é uma «não decisão» e que o «tema» mantém-se «vivo» no seio do emblema verde e branco.

«A nossa proposta, embora tenha sido o segundo parecer mais votado, não foi acolhida. O que ficou como ideia geral foi que um conjunto de delegados, embora interessados pelo tema, entenderam que devem repor a pergunta para os órgãos de decisão, porque se calhar não são eles que têm de tomar esta decisão pela complexidade que encerra», referiu Miguel Nogueira Leite, à saída da reunião magna, aos jornalistas, declinando responder a perguntas.

Miguel Nogueira Leite descartou ainda que este seja um cenário de derrota para o clube.

«Não, o que tem aqui é uma não decisão, o tema mantém-se vivo e vamos continuar a mantê-lo vivo também», referiu, dizendo que o próximo passo é «analisar o resultado desta assembleia, que tem, apesar de tudo, uma não-subscrição que é expressiva». «Temos de olhar para perceber os mecanismos que temos ao nosso dispor e ver a melhor solução. Havia ali uma ideia que os delegados não teriam condições para decidir», apontou.

Os 84 delegados na AG Extraordinária da FPF votaram de forma secreta após três pareceres, dois independentes e um do Sporting, clube que levantou a questão durante a presidência de Bruno de Carvalho. No entanto, nenhum deles recebeu maioria, pelo que os títulos de campeão nacional e o número de Taças de Portugal continuam como antes.

Assim na contagem de campeonatos nacionais, o Benfica tem 37, o FC Porto 30, o Sporting 19, Belenenses e Boavista um cada.

No que respeita a Taças de Portugal, os encarnados ficam assim com 26, o FC Porto com 18, o Sporting com 17, Boavista com 5, Belenenses, Sp. Braga e Vitória de Setúbal com três, a Académica de Coimbra com duas e, depois, Desp. Aves, Vitória de Guimarães, Estrela da Amadora, Leixões e Beira Mar com uma.