Apesar de estar perto do Sporting, Maxi Araújo ainda não está fechado como reforço dos leões. O jogador do Toluca continua a trabalhar no clube, como fez questão de assinalar Renato Paiva, treinador da equipa mexicana.

«O Maxi Araújo é jogador do Toluca, não é jogador do Sporting. Ainda hoje estive no treino e ele estava lá. Não falei nestes dias com a imprensa portuguesa, porque ele é jogador do Toluca», disse o técnico português, em declarações ao canal V+, do mesmo grupo do Maisfutebol.

Renato Paiva, que já tinha falado da iminente mudança do jogador de 24 anos para Alvalade, descreveu as qualidades do futebolista, mas também os aspetos que tem a melhorar.

«É titular da seleção do Uruguai, foi aposta do Marcelo Bielsa e isso diz muito das suas características. Ainda tem algumas questões [para resolver] de entendimento de jogo para as exigências da Europa. Mas em termos agressivos é muito ofensivo no um contra um, tem um pé esquerdo fantástico e finaliza muito bem. É jogador de jogo associativo. Sabemos que na seleção joga muito por fora, num 4-3-3 com extremos abertos e o nosso trabalho foi ensinar-lhe o jogo interior, como ocupar zonas interiores, sem perder a explosão e verticalidade, mas para aproveitar o que tem em termos de finalização», observou.

O treinador português assumiu que Maxi Araújo ainda não é um produto totalmente acabado e vai precisar de trabalho individual com Ruben Amorim.

«Não sei se o Ruben [Amorim] o vai usar como extremo por dentro ou como aquele jogador de corredor lateral. Mas sei que ele ainda vai ter algum trabalho com o Maxi, porque é um jogador que está longe de estar preparado. Mas ele aqui já levou uma "europeização". O Sporting faz uma enorme contratação, se se confirmar. Eu espero que não», concluiu.

Também durante esta quinta-feira, refira-se, o internacional uruguaio deixou uma mensagem nas redes sociais: «Paciência e fé», escreveu o jogador no Instagram.

Recorde-se que, tal como o nosso jornal noticiou, Maxi Araújo deverá custar 13,5 milhões de euros aos cofres de Alvalade.