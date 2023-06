Tom van Weert jamais esquecerá o verão de 2018. Tinha um acordo com o Sporting, e até viajou para Lisboa, de forma a assinar contrato, mas a turbulência no emblema leonino, na sequência da invasão de um grupo de adeptos à academia de Alcochete, boicotou a transferência.

«Olhando para trás, foi uma pena não ter dado certo. Esse passo não era esperado no início do mercado, pois o Sporting está entre o lote de clubes que, em condições normais, não vai atrás do avançado do Groningen. No entanto eles viam-me como a alternativa ideal para o Bas Dost», começa por dizer o avançado dos Países Baixos, em entrevista ao Voetbal Zone.

«Para meu azar o Sporting atravessava o momento mais caótico da sua história. Eram mudanças na equipa técnica, invasões de adeptos… Vi o contrato à minha frente, já sabia os valores, e o sonho desfez-se. Foi uma grande desilusão», acrescenta.

Tom van Weert acabou por rumar ao Aalborg, da Dinamarca, e depois seguiu para a Grécia: primeiro no Volos, depois no AEK, clube pelo qual fez seis golos em 17 jogos.