Ruben Amorim em declarações no final da vitória do Sporting sobre o Tondela por 2-0, em Alvalade, comentando a possibilidade de Palhinha falhar o dérbi com o Benfica e quais os substitutos para o internacional português:

«O Palhinha estava para sair naquele momento, saiu mesmo, é um daqueles azares. O médico já o viu, mas vamos ter que esperar até amanhã. Há sempre um risco de falhar o jogo, toda a gente sabe que é um jogador muito importante para nós. Mas se não estiver o Palhinha estará outro, vamos entrar com onze e vamos lutar pela vitória.

Como o Palhinha não há. O mais parecido que temos com ele é o Dario Essugo, mas ainda não usar no próximo jogo. Temos o Ugarte e o Daniel Bragança, jogue um ou outro, vamos ter que jogar de uma forma diferente. O ano passado jogámos lá e a primeira parte não correu bem, mas os jogadores não são os mesmos. O Matheus cresceu muito, o Daniel Bragança cresceu muito, o Ugarte está a crescer, embora as idas à seleção não ajudem, porque acaba por não jogar. Trabalhámos sempre os quatro jogadores e um deles vai jogar.»