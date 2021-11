Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da vitória por 2-0 sobre o Tondela, comentando o Belenenses-Benfica da véspera, que terminou com a vitória encarnada por 7-0, depois do adversário entrar em campo com nove jogadores, num jogo terminado aos 46 minutos:

«Que é uma situação estranha, o Sporting já o disse. Não pode voltar a acontecer, isso é o principal, temos de arranjar uma solução. Um resultado daquela dimensão pode ter influência, porque o campeonato está tão competitivo que pode ter influência. Pode ter influência também no prémio de melhor marcador.

É uma das coisas que temos que mudar, que não volte a acontecer. Não podemos ter grandes noites europeias, e o FC Porto, o Benfica e o Sporting a terem as prestações que têm na Europa e depois estragarmos tudo. Toda a gente viu o que se passou, foi realmente uma vergonha. Foi tudo muito estranho no desenrolar dos acontecimentos, não sabíamos se ia haver jogo ou não, temos 38 jogadores, não temos jogadores, foi de facto estranho.

Se eu fazia alguma coisa de diferente se estivesse no lugar do treinador do Benfica? Aqui é fácil falar, aqui é fácil dizer que eu fazia e acontecia. Foi muito ingrato para os jogadores e treinadores do Benfica e do Belenenses. A responsabilidade não é dos jogadores nem dos treinadores, é das pessoas que foram eleitas para resolver os seus problemas. Por isso é que os treinadores são contratados para treinar e as outras pessoas para resolver, cada um na sua área.»