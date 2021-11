Ruben Amorim em declarações no final da vitória do Sporting sobre o Tondela por 2-0, em Alvalade, comentando a possibilidade de Palhinha falhar o dérbi com o Benfica e quais os substitutos para o internacional português:

«O que respondo a quem diz que o Sporting tem um plantel menos forte do que os rivais? Não ligo a isso, mas espero que os jogadores liguem e que entendam isso como uma ofensa. É dessa forma que quero que os meus jogadores encarem as coisas, como uma ofensa. Eu não ligo a isso. O que nós queremos é ganhar o jogo e temos noção das nossas lacunas.

Pode dizer-se que temos um plantel mais curto, mas esta é a nossa ideia para dar espaço aos jogadores. Houve uma lesão do Ruben Vinagre, apareceu o Nazinho. Como já disse, não encontrámos um jogador como Palhinha e estamos a trabalhar o Dário Essugo, que está a crescer com o Filipe Celykaia e queremos que ele continue a crescer.

Mais uma vez digo, temos um orçamento e as nossas escolham passam por, quando um jogador tem quatro anos de contrato, renovar por mais um e aumentar o ordenado, para ele ficar com cinco anos de contrato. Não dá para esticar para todo o lado, é esta a opção do clube.

Se o golo está mais aliviado depois de ter marcado? Ainda não estive com o Paulinho. Acho que ele tem que melhorar na rotação do jogo, porque ele é muito forte nisso. Tem de se focar nisso e não tanto nos golos.

Se quando ele não marca, nos focamos nisso, quando marca também temos de focar. Ele marcou um golo, sim senhor, mas tem que fazer melhor as coisas que faz muito bem. Que ele correu, que lutou, sim, como sempre, mas eu olho sempre para o jogo na global e há coisas que ele faz bem e tem que fazer melhor.»