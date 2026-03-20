O Sporting-Tondela, que a Liga Portugal adiou a pedido da SAD leonina, já tem data: joga-se a 29 de abril. Mas apenas no caso do Sporting não se apurar para as meias-finais da Liga dos Campeões. Trata-se, portanto, de uma data... com asterisco.

No caso do Sporting ultrapassar o Arsenal e garantir a presença nas meias-finais da Champions, então a Comissão Permanente de Calendários reúne-se de emergência no dia seguinte ao jogo da segunda mão, para decidir uma outra hora.

Recorde-se que o Sporting-Tondela criou muita polémica, depois de o Sporting solicitar à Liga o adiamento da partida, devido à proximidade dos dois jogos dos oitavos de final da Champions. O FC Porto chegou a pedir esclarecimentos à data.

Comunicado da Liga Portugal:

«A propósito da partida Sporting CP – CD Tondela, da 26.ª jornada da Liga Betclic, a Comissão Permanente de Calendários da Liga Portugal, reunida esta sexta-feira, decidiu:

1. Caso o Sporting CP se qualifique para as meias-finais da UEFA Champions League, a Comissão Permanente de Calendários reunir-se-á de emergência, no dia imediato à partida da segunda mão daquela competição, para decidir data para o referido jogo;

2. Caso o Sporting CP não se qualifique para as meias-finais da UEFA Champions League, o jogo realizar-se-á a 29 de abril (quarta-feira).»