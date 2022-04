Tiago Dantas fez a assistência para o golo de Manu Hernando e celebrou o momento com um gesto obsceno na direção dos adeptos do Sporting, que estavam atrás da baliza de António Adán.

O médio emprestado pelo Benfica festejou com as mãos nos genitais, num excesso que o deve deixar sob a alçada do Conselho de Disciplina da Federação.