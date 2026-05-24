Foram momentos de alguma tensão, sobretudo para os jogadores do Sporting. Aconteceu no regresso da tribuna, depois de terem recebido a medalha de finalista vencido, quando alguns adeptos mostraram a insatisfação.

Jogadores como Debast e Fresneda foram os mais atingidos e reagiram, tal como fez por exemplo Trincão, o que provocou momentos de inquietação entre os atletas, sobretudo por causa das famílias.

Luis Suárez foi o primeiro a pedir aos familiares para saírem da bancada onde estavam, misturados com os adeptos, e se dirigirem para o relvado. Inicialmente os stewards não estavam a colaborar e acabou por ser uma funcionária do Sporting, que faz a ligação com as famílias, a ir à bancada buscar os familiares do colombiano.

Depois disso, outros como Gonçalo Inácio, Quaresma, Rui Silva e Morita também se dirigiram à zona das escadas, a pedir aos familiares para entrarem no relvado e ficarem em segurança. A partir daí todos os familiares foram para a pista de tartan, onde ficaram até aquela bancada ficar finalmente vazia de adeptos.

Entretanto os jogadores foram para o balneário e os parentes mantiveram-se ali, até que foram encaminhados de novo para a bancada, já completamente vazia. Mesmo assim, duas filas de stewards (uma de cada lado da bancada) ficaram a proteger os familiares, entre os quais havia muitas crianças.