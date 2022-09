Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da vitória por 2-0 sobre o Tottenham:

«Se vitórias como esta sobre o Tottenham me podem abrir portas? Eu não quero abrir outras portas. É como quando saí do Sp. Braga, quando tiver que acontecer, acontecerá. Quero é manter esta porta fechada, porque há três semanas já estava ali a cambalear. Gosto de estar aqui, gosto do projeto e não quero abrir portas seguramente.

As substituições foram decisivas? É a vida dos treinadores, quando fazem substituições e acertam, foram boas substituições e são os maiores, quando não funciona, não foram boas e não prestam. O importante é termos a noção na nossa cabeça que fizemos as coisas com critério e sabendo o que queríamos.»