Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da vitória por 2-0 sobre o Tottenham:

«O Arthur Gomes é aquilo, contratámo-lo porque é forte no um contra um, agressivo, arrisca e é isso que queremos. As características dele refletiram-se no golo que marcou. Hoje pagou-se a si mesmo, o que dá sempre jeito. Correu tudo bem, mas convém recordar que há três semanas estávamos numa crise e numa fase difícil.

Hoje o Paulinho não será o patinho feio, mas quando voltar a falhar golos, como ele falhou numa determinada fase, voltará a sê-lo. Para mim é sempre o mesmo Paulinho e se não tivesse marcado continuaria a ser. Mesmo quando não marca, dá o máximo. Hoje deu o máximo, a forma como segurou a equipa, como juntou a equipa, ele faz sempre isso bem.

Um treinador da formação comparou Edwards a Messi? Não podemos fazer comparações que não são justas para o Edwards. Ele estava muito confiante para o jojo, porque também conhece alguns jogadores do Tottenham. Como disse ontem, é um talento e continua a ser um jogador bastante claro. Acredito que temos jogador para muitos anos no Sporting.»