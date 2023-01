O Tottenham não desiste de Pedro Porro e vai, nesse sentido, reunir-se com o Sporting para discutir a transferência do jogador. O encontro vai realizar-se no início da próxima semana, em local ainda a definir, e surge na sequência de vários contactos que já foram feitos.

O Tottenham será representado na referida reunião por um representante: trata-se de um intermediário inglês, que é muito próximo do presidente Daniel Levy e frequentemente trabalha com o clube londrino.

Tem sido este intermediário, de resto, a fazer os contactos nos últimos dias, tentando convencer o Sporting a negociar Porro. O que, até este momento, tem sido difícil. Antes de mais, o Sporting está intransigente em não deixar sair o lateral abaixo do valor da rescisão de contrato: 45 milhões de euros. E depois, porque o Sporting não quis, de forma alguma, tocar nesse assunto antes do dérbi com o Benfica.

O Tottenham vai tentar uma aproximação, por isso, numa reunião durante a próxima semana.