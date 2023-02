Ruben Amorim, treinador do Sporting, lançou o jovem avançado Chermiti a titular frente ao Sp. Braga e no final elogiou a exibição do jogador e revelou que ele já terá extendido o contrato.

«Eu acho que ele já renovou… por acaso, tenho de me informar. Parto do principio que vai ficar. Até porque quando eles sentem o cheiro de jogar e veem que são mesmo aposta, acredito que eles renovam. Porque acreditamos mesmo neles.»

[sobre a exibição do avançado]

«O Chermiti mostrou as caraterísticas que tem. Ele é muito jovem, foi a estreia a titular, mas temos de lembrar que ele nem na equipa B tem tido jogo porque esteve muito tempo lesionado. É um jogador com uma capacidade física e de segurar a bola, bom nos apoios. Bom no ataque de cabeça, mas vai melhorar muito. Estou muito contente com ele. É muito confiante, acredita muito no seu potencial, mas trabalha muito. E quando se juntam essas duas características, só pode estar ali um jogador de futuro.»