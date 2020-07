Rodrigo Battaglia confessou nesta terça-feira ter o desejo de voltar um dia ao Huracán, clube no qual terminou a formação e fez a estreia como profissional.

Numa entrevista à rádio Club, da Argentina, o jogador do Sporting diz que quer viver aquilo que não conseguiu por ter saído demasiado novo do clube.

«Gosto muito do nível que há em Portugal, mas gostava de voltar ao Huracán e desfrutar do futebol argentino, algo que não consegui fazer antes» começou por dizer.

De resto, Battaglia deixou muitos elogios ao ambiente que se vive no futebol argentino e que diz ser incomparável.

«O ambiente do futebol argentino é único, nunca vi nada igual. Aqui as claques são boas, mas nada se compara com as nossas. Sei que sou um privilegiado por trabalhar naquilo que gosto e por isso tento aproveitar em pleno», acrescentou.

Porém, o médio de 28 anos também elogia bastante Portugal.

«É um país incrível. Estou cá há oito anos e as pessoas são muito amáveis. É um paraíso e ainda tenho muitos locais por conhecer. Quando os portugueses se queixam, eu digo-lhes: ‘vem comigo à Argentina e vais ver’. É um país tranquilo, seguro e lindíssimo», aponta.

Ouça a entrevista completa: