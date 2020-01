Alvo do interesse do Manchester United, Bruno Fernandes entra nos planos de Silas pelo menos para o encontro da meia-final da Taça da Liga, agendado para esta terça-feira à noite diante do Sp. Braga.

«O Bruno treinou e, estando connosco, estará na convocatória. Essa questão do vai/não vai, quem está de fora e leia jornais sente mais do que nós», disse Emanuel Ferro na antevisão ao jogo.

O adjunto de Silas garantiu que o capitão dos leões continua 100 por cento comprometido com a equipa. «Não sentimos o vai do Bruno. Sentimos o Bruno connosco, altamente competitivo e envolvido no trabalho junto com a equipa, e isso não vai mudar estando presente no jogo», rematou.