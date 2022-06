Bruno Tavares vai deixar o Sporting em definitivo e assinar com o Pafos FC, da primeira divisão do Chipre, como um jogador livre. Recorde-se que o jovem chegou a ser uma das grandes promessas da formação de Alcochete, mas nunca conseguiu afirmar-se na equipa principal.

O extremo, que é internacional sub-20 português, vai assinar um contrato válido por três temporadas, sendo que o Sporting fica com 50 por cento de uma futura venda do jogador. Nos próximos dias, o jovem viaja para o Chipre com o empresário Faustino Gomes para assinar contrato.

Bruno Tavares, de 20 anos, chegou à escolinhas leoninas com oito anos e coloca assim um ponto final numa longa ligação de mais de dez épocas ligado ao Sporting. Na época passada foi emprestado ao Varzim.