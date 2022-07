Adriano Almeida terminou a ligação ao Sporting no final de junho e despediu-se do clube com uma publicação nas redes sociais.

O jogador de 19 anos que na última época fez 11 jogos na equipa de sub-23 estava nos leões desde os 11 anos, chegou a ser capitão de equipa e despede-se agora sem esconder alguma mágoa.

«Saio triste e desiludido com algumas situações ocorridas nestes dois últimos anos mas que não devem ser expostas por todo o respeito que tenho para com a instituição, no entanto saio de consciência tranquila», escreveu.

«Foram mais bons que maus os momentos vividos nesta casa e em momento algum me arrependo de ter deixado tudo para trás em busca de um sonho porque foi exatamente isso que vivi durante oito anos, o sonho de representar o clube do meu coração. No entanto o maior sonho ficou por concretizar», apontou ainda.