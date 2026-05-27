Issa Doumbia aterrou na noite desta quarta-feira em Lisboa para reforçar o Sporting. A notícia foi avançada pelo jornal A Bola, que apanhou o médio no Aeroporto Humberto Delgado.

O médio italiano vai agora cumprir os habituais exames médicos e testes físicos para depois ser oficializado como reforço dos leões com um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Tal como o Maisfutebol noticiou nesta quarta-feira, o Sporting vai pagar ao Veneza 20 milhões de euros fixos, com mais 6 milhões de euros em variáveis (3M mais fáceis de atingir e outros 3M mais difíceis).

Issa Doumbia tem 22 anos, é médio-centro, internacional jovem por Itália e jogou duas temporadas no Veneza. Em 2025/26 fez oito golos e cinco assistências da Serie B, tendo sido pedra importante na conquista do segundo escalão e consequente subida à Serie A italiana.