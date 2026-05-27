Doumbia já está em Lisboa para formalizar a transferência para o Sporting
Médio do Veneza vai ser reforço dos leões por 20 milhões de euros mais objetivos
Médio do Veneza vai ser reforço dos leões por 20 milhões de euros mais objetivos
Issa Doumbia aterrou na noite desta quarta-feira em Lisboa para reforçar o Sporting. A notícia foi avançada pelo jornal A Bola, que apanhou o médio no Aeroporto Humberto Delgado.
O médio italiano vai agora cumprir os habituais exames médicos e testes físicos para depois ser oficializado como reforço dos leões com um contrato válido para as próximas cinco temporadas.
Tal como o Maisfutebol noticiou nesta quarta-feira, o Sporting vai pagar ao Veneza 20 milhões de euros fixos, com mais 6 milhões de euros em variáveis (3M mais fáceis de atingir e outros 3M mais difíceis).
Issa Doumbia tem 22 anos, é médio-centro, internacional jovem por Itália e jogou duas temporadas no Veneza. Em 2025/26 fez oito golos e cinco assistências da Serie B, tendo sido pedra importante na conquista do segundo escalão e consequente subida à Serie A italiana.