O Sporting já chegou a acordo com o Coventry para a transferência de Viktor Gyökeres, confirmou o Maisfutebol.

Segundo foi possível saber junto de fonte conhecedora do processo, o negócio foi fechado por 20 milhões de euros mais €4M em função de objetivos.

Nesta altura, falta apenas a realização dos exames médicos para que o jogador possa depois assinar contrato para as próximas temporadas com os leões.

As negociações entre o Sporting e o emblema do segundo escalão de Inglaterra já decorriam há algumas semanas e intensificaram-se nos últimos dias, com a ida de Frederico Varandas e Hugo Viana a Terras de Sua Majestade no sentido de agilizar a transferência.

Presidente e diretor-desportivo dos leões voltaram a Lisboa sem o jogador, mas o negócio está agora fechado, sendo expectável que o avançado de 25 anos, internacional sueco, esteja à disposição de Ruben Amorim no início da próxima semana.

Recorde-se que a meio de junho Frederico Varandas admitiu que, se fosse preciso, a SAD leonina teria hoje capacidade de chegar aos 20 milhões de euros por um jogador, o que representaria uma verba recorde para o Sporting depois do máximo de 16 milhões investidos em Paulinho na época 2020/21. «Ao longo destes cinco anos fomos crescendo, passamos para investimentos de seis/sete milhões, passámos para 10, contratámos um por 16 e, se tivermos de ir aos 20 milhões, temos capacidade para isso», afirmou o presidente do Sporting em declarações à televisão do clube.

Viktor Gyökeres será o primeiro reforço de Ruben Amorim para a época 2023/24.

