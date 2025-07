Viktor Gyökeres transferiu-se, de forma oficial, para o Arsenal e além de colocar um ponto final na maior novela deste verão, assumiu também a liderança das saídas mais caras na história do clube.

Ao todo, o Sporting pode arrecadar 76 milhões de euros, mas para já estão confirmados cerca de 65,7 milhões. A diferença para Bruno Fernandes é precisamente de 700 mil euros, mas o médio do Manchester United dá o lugar ao sueco e cai para a segunda posição, nos dez maiores negócios de sempre, em Alvalade.

CONFIRA AQUI A GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.

A lista tem, curiosamente, muitos jogadores que passaram pelo Sporting durante a «Era» de Ruben Amorim, como são os casos de Manuel Ugarte, Geovany Quenda, Matheus Nunes, Pedro Porro e Nuno Mendes.

Começando pelo internacional uruguaio, saiu para o PSG no verão de 2023, a troco de 60 milhões de euros. A SAD detinha 80 por cento do passe do atleta, mas adquiriu 10 por cento (dois milhões de euros) pouco antes da conclusão do negócio e acabou por ver entrar nos cofres um total de 48 milhões.

Logo atrás vem Geovany Quenda, num negócio complexo e que apenas levará o jogador até ao Chelsea no próximo verão. Os ingleses asseguraram a contratação do atleta a troco de 51 milhões de euros, sendo que ficará cedido, a título de empréstimo, durante a época que se avizinha.

A fechar o «top-5» surge Matheus Nunes. Ao fim de três temporadas de leão ao peito, deixou o clube para o Wolverhampton e nos cofres ficaram 45 milhões de euros. Um ano depois, graças aos dez por cento de uma futura mais-valia, o Sporting encaixou mais dois milhões, com a saída para o Manchester City.

Segue-se João Mário, que em agosto de 2016 trocou os leões pelo Inter, por 45 milhões de euros. Os primeiros 40 foram pagos a pronto e os restantes cinco foram incluídos mediante objetivos. Quanto a Pedro Porro, transferiu-se de Alvalade para o Tottenham no verão de 2022, a troco dos mesmos 45 milhões de euros. À semelhança de João Mário, os 40 milhões foram pagos após uma temporada de empréstimo, que rendeu mais cinco milhões.

Nas últimas três posições surgem Nuno Mendes, que deixou o Sporting por 45 milhões de euros (38 milhões pela transferência e sete pelo empréstimo ao PSG), Islam Slimani, que rumou ao Leicester a troco de 30 milhões de euros, mais cinco mediante objetivos, e Nani, a décima venda mais cara na história dos leões. O avançado saiu para o Manchester United, em 2007, por 25,5 milhões de euros.

É importante ressalvar que, quanto aos valores de cada jogador referidos acima, alguns são aproximados, tendo em conta variáveis e futuras mais-valias dos respetivos negócios.