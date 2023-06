O Famalicão esfrega as mãos para receber um valor significativo pela iminente transferência de Manuel Ugarte. O Maisfutebol sabe que o clube famalicense é dono de 30 por cento do passe do médio uruguaio do Sporting.

Com ofertas de PSG e Chelsea, todas na casa dos 60 milhões de euros, Ugarte ainda está a discutir nos bastidores com os seus representantes o melhor projeto para abraçar na próxima temporada. A decisão deve ser conhecida nos próximos dias.

Os leões são detentores de 70 por cento do passe do internacional uruguaio e, com isso, têm direito a 42 milhões de euros de uma eventual venda pelo valor da cláusula de rescisão (60 milhões de euros). O Famalicão, por sua vez, receberia 18 milhões de euros.

Até agora, o Sporting já desembolsou 10,5 milhões de euros por Ugarte, que chegou à Alvalade em agosto de 2021, tendo assinado um contrato válido até junho de 2026. Fez desde então 85 jogos oficiais e anotou um golo.