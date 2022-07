Bruno Tavares rescindiu esta sexta-feira com o Sporting, colocando um ponto final numa ligação de onze anos com o clube, ele que chegou a Alcochete com apenas oito anos e que sempre foi uma destacada promessa da formação leonina.

O jovem de 20 anos separa-se em definitivo do Sporting e segue para Chipre, como o Maisfutebol já noticiou.

O avançado, que joga como extremo direito ou esquerdo, assinou um contrato válido por três épocas com o Pafos FC. Nos próximos dias viaja com o empresário Faustino Gomes para Chipre.

O Sporting fica com 50 por cento de uma futura venda, esperando que Bruno Tavares possa em Chipre confirmar toda a qualidade que mostrou no futebol juvenil, ele que foi internacional em todas as seleções jovens até aos sub-20.