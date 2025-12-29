O Sporting comunicou a renovação de contrato com Eduardo Felicíssimo.

O médio-defensivo, cujo vínculo terminava no próximo verão, passa a estar ligado aos leões até 2030 e fica, sabe o Maisfutebol, com uma cláusula de rescisão fixada nos 80 milhões de euros.

Eduardo Felicíssimo, de 18 anos, chegou à equipa principal do Sporting na época passada, tendo-se estreado sob o comando de Rui Borges na visita a casa do AVS (23.ª jornada) a 23 de fevereiro.

Ao todo, leva sete partidas pela equipa principal leonina, todas na temporada transata.

«Sinto-me muito feliz, estou muito contente por continuar a representar este clube. É mais um passo em busca dos meus objetivos, continuar a escrever a minha história, demonstra também muito da confiança do clube em mim. Estou muito agradecido por isso e quero continuar a trabalhar todos os dias para chegar aos meus objetivos», disse aos meios do clube leonino.

Em 2025/26, Felicíssimo leva dez jogos na II Liga e cinco na UEFA Youth League, tendo ainda figurado na ficha de jogo do duelo da Champions com os alemães do Bayern Munique.

O jovem futebolista está no Sporting desde 2019/20. Antes, passou pelas formações de Benfica e Alcochetense.