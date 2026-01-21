O Sporting oficializou a contratação de Souleymane Faye. O avançado de 22 anos assina até 2030 e fica blindado por uma cláusula de 80 milhões de euros.

Em declarações ao clube, o jogador confessou a vontade de conquistar títulos ao serviço do Sporting.

«Aceitei a proposta porque o Sporting CP é um grande clube. Quem vem para o Sporting CP tem muitos objectivos para cumprir. Vou conseguir crescer e conquistar muitos títulos aqui. Quero ajudar a cumprir os objectivos da equipa e, no meu caso, crescer muito e ganhar títulos», referiu.

Enquanto jogador, Souleymane Faye descreve-se como alguém que gosta do «um contra um», mas sublinha que o seu objetivo principal é ajudar a equipa com golos e assistências.

«Sou um jogador veloz que gosta muito do um contra um. Gosto muito, também, de ajudar a equipa com golos e assistências», disse.

O avançado apontou, esta temporada, dois golos e seis assistências em 21 jogos ao serviço do Granada, na segunda liga espanhola.



