Lucas Anjos prolongou o vínculo com o Sporting até 2028. O avançado de 21 anos renovou contrato, anunciou o clube nesta terça-feira.

Atleta da equipa B, Anjos estreou-se pela equipa principal na época passada numa deslocação ao reduto do Borussia Dortmund, na Champions. Já está no clube há dez anos.

Sobre a estreia no Westfallonstadion, Anjos fez algumas revelações em entrevista aos meios leoninos.

«Tentei digerir tudo durante uma semana. Passou, na cabeça, o filme da minha ida de Almeirim até ao Pólo EUL com os meus pais e os meus irmãos. Lembrei-me de jogar à bola na rua, em casa, do esforço na Academia... Passou-me tudo pela cabeça nos segundos entre o aquecimento e a entrada em campo», contou.

Admitindo que a II Liga é «muito competitiva», Lucas Anjos fez parte da comitiva que, na época passada, garantiu o regresso do Sporting B à segunda divisão.

«Tivemos mudanças de treinadores, mas a equipa esteve sempre unida e, com muito trabalho, conseguimos atingir um objectivo que fugia há vários anos. No ano em que entrei na Academia Cristiano Ronaldo foi o último da equipa B na II Liga. Fui apanha-bolas algumas vezes e conseguir, agora, este objetivo foi um grande feito», disse.

Anjos recordou ainda os dois momentos mais marcantes nestes dez anos.

«A minha primeira semana aqui, na Academia, foi muito difícil e chorei algumas vezes. Depois, lembro-me de quando o Sporting foi Campeão em 2021. Festejámos todos juntos, foi uma lembrança marcante», elegeu.