O Sporting oficializou a contratação de Arthur Gomes ao Estoril.

Os dois clubes estiveram a negociar o extremo brasileiro até aos últimos instantes do mercado nesta quinta-feira e conseguiram selar um acordo que estava, tal como noticiou o Maisfutebol, a ser tentado há alguns dias.

Os dois clubes não confirmaram os detalhes do negócio, mas o nosso jornal sabe que o acordo foi fechado por 2,5 milhões de euros por 60 por cento do passe. Além disso, o Sporting compromete-se a pagar 500 mil euros por cada parcela 20 jogos até um máximo de 60, podendo os leões ficar detentores de 90 por cento do passe por uma verba global de 4 milhões de euros.

Arthur Gomes atua preferencialmente como extremo, mas pode também jogar adaptado ao eixo do ataque.