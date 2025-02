O Sporting anunciou esta quinta-feira a contratação de Yvan Sebaï, jovem médio de 18 anos, que chega por empréstimo do Abidjan City FC. O jogador fica em Alcochete, para já, até final da temporada.

Na primeira experiência fora da Costa do Marfim, o médio diz que se inspira em Diomande. «Conheço-o perfeitamente e gosto da sua personalidade. Sou um jogador calmo, inteligente e com carácter», referiu ao site do Sporting.