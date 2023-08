Os 60 milhões de euros que o Al Nassr pagou pela contratação de Otávio transformam o internacional português na sexta maior venda da história da Liga Portuguesa. Com estas cifras, comunicadas pelo FC Porto à CMVM, Otávio torna-se também a maior transferência da história do FC Porto, batendo a venda de Éder Militão para o Real Madrid, que atingiu 50 milhões de euros.



Refira-se, de resto, que as quatro maiores vendas das história do futebol português são todas do Benfica. Seguem-se duas do Sporting, a última das quais em igualdade com Otávio.

No que respeita apenas ao FC Porto, e a seguir a Otávio e Éder Militão, surge Luis Díaz (vendido para o Liverpool por 45 milhões), Mangala (vendido para o Man. City por 45 milhões), James Rodriguez (vendido para o Mónaco também por 45 milhões), Vitinha (vendido para o PSG por 41,5 milhões), Hulk (vendido ao Zenit por 40 milhões), Falcao (vendido ao At. Madrid por 40 milhões) e Fábio Silva (vendido ao Wolverhampton por 40 milhões).

Confira as maiores vendas do futebol português na galeria associada ao artigo (foram contabilizadas as transferências de valores iguais ou superiores a 40 milhões de euros).