Oficializado na última hora do mercado de transferências, Pablo Sarabia, internacional espanhol de 29 anos é o reforço mais sonante da janela de verão em Portugal.

O avançado, que chegou ao Sporting por empréstimo do PSG, no caminho inverso ao de Nuno Mendes, nasceu em Madrid e fez toda a formação no Real Madrid.

Chegou a estrear-se pela equipa principal pela mão de José Mourinho, aos 18 anos, e logo num jogo da Liga dos Campeões. Foi a 8 de dezembro de 2010 que jovem Pablo Sarabia entrou, aos 72 minutos do jogo frente ao Auxerre para o lugar de Cristiano Ronaldo.

O jogo já estava em 3-0 e acabou com uma goleada de 4-0 do Real Madrid aos franceses, com três golos de Benzema e um de Cristiano Ronaldo.

«É um jogo que ficará para sempre gravado na minha memória. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu já estava a trabalhar para isso há muitos anos e finalmente tornou-se realidade. Todos os miúdos da formação sonham com esse dia e eu tive sorte que tivesse acontecido», afirmou Sarabi numa entrevista a La Liga.

Mas Mourinho não voltou a chamá-lo e Sarabia seguiu na época seguinte para o Getafe. «Fiz o que o meu corpo me pediu. A minha família e eu achámos que era a melhor opção. Eu queria jogar na primeira divisão e surgiu o Getafe. Agradeço por me terem dado a oportunidade, embora reconheça que no início me custou a adaptação, sobretudo a nível físico», contou ao El Mundo.

Depois de sair do Real Madrid esteve cinco temporadas no Getafe - somando 146 jogos, 13 golos e dez assistências - de onde saiu para o Sevilha.

Sarabia assumiu-se como uma das figuras do emblema andaluz. Em três temporadas, fez 151 jogos, marcou 43 golos e deu 33 assistências.

Na última época no Sevilha fez 12 golos e 13 assistências na Liga, o que se permitiu igualar Messi como o jogador com mais assistência na competição e ser um dos nove jogadores a marcarem mais de dez golos e fazerem mais de dez assistências nas cinco principais ligas europeias.

De Sevilha, transferiu-se para o PSG em 2019, por 20 milhões de euros e, em pouco mais de duas épocas, o espanhol fez 79 jogos, 22 golos e 12 assistências. Em frança, foi campeão (2019/2020), venceu duas Taças (2019/2020 e 2020/2021), uma Taça da Liga (2019/2020) e duas Supertaças (2019 e 2020).

Internacional pelas camadas jovens, Pablo Sarabia sagrou-se Campeão Europeu pela seleção espanhola de sub-19 (em 2011) e sub-21 (em 2013).

Este verão foi um dos eleitos de Luis Enrique para representar «La Roja» no Euro 2020. Começou como supresa, mas impôs-se. Esteve em cinco dos seis jogos da Espanha na prova e marcou dois golos e uma assistência. Uma lesão acabou por o afastar das meias finais.

Festejou o golo frente à Croácia fazendo a continência, num gesto que deu polémica, mas era uma homenagem. «Era para o meu para um meu pai que morreu há uns anos. Foi militar durante muito tempo e é uma forma de me recordar dele. Era muito futeboleiro, seguia-me para todo o lado e teria gostado de ver. Tenho-o muito presente e sinto-o sempre próximo. Isso nunca vai mudar. Também foi para a minha irmã que é Guarda Civil e estava na abancada», contou Sarabia ao El Mundo.

Sem espaço na constelação que o PSG montou este verão, Pablo Sarabia mudou-se então para Portugal, à procura de brilhar na Liga portuguesa.