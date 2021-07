O presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, confirmou o interesse em contratar Antunes. O lateral-esquerdo campeão pelo Sporting deve rescindir com os leões, conforme o Maisfutebol escreveu, e, nesse sentido, o líder pacense quer contar com o canhoto.

«Há um ditado popular que diz que não há duas sem três. Pouca gente me perdoaria, se o Antunes estiver ou se se vier a confirmar que está livre, que o Paços de Ferreira não fizesse tudo para ter o Antunes novamente. Quem sabe para o vender pela terceira vez até. », disse no programa Esta Manhã, da TVI.

«Teria todo o gosto em ter cá o Antunes. Isso é um desejo pessoal, falta agora a concretização desse desejo. Temos de ser pragmáticos e objetivos, sem fazer disto um dogma ou um tabu, se o Antunes tiver essa possibilidade [de rescindir com o Sporting], o Paços não largará essa possibilidade, sem entrar em loucuras financeiras», concluiu o dirigente.