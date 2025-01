O Sporting está a trabalhar para reforçar duas posições prioritárias no mercado de inverno: guarda-redes e lateral-direito, segundo apurou o Maisfutebol.

A urgência maior vive na ala direita, visto a recente alteração no sistema de jogo para quatro defesas e também a saída iminente de Iván Fresneda, que caminha para deixar Alvalade por empréstimo.

Os leões estão a discutir internamente alguns nomes, sendo que o principal alvo no momento passa por um velho conhecido de Rui Borges. Trata-se de Alberto, do V. Guimarães.

O Maisfutebol já tinha dado conta, a 2 de janeiro, do interesse leonino no lateral vitoriano de 21 anos. O interesse leonino no lateral vitoriano de 21 anos foi revelado pelo nosso jornal a 2 de janeiro. Também na mira do Benfica, Alberto está avaliado entre 4 e 6 milhões de euros, sabe ainda o nosso jornal.

A baliza é outro motivo de preocupação para a nova equipa técnica verde e branca. Franco Israel e Vladan Kovacevic não inspiram confiança e, por isso, há a ideia de vasculhar o mercado atrás de um guarda-redes.

Neste caso, o Sporting não pretende realizar um forte investimento financeiro para contratar um guardião, desta vez mais experiente. Ao mesmo tempo, pensa em emprestar Israel ou Kovacevic, a depender do melhor cenário.

Vladan Kovacevic, recorde-se, foi contratado pela SAD leonina no arranque desta temporada. Custou cerca de 6 milhões de euros (€4,8M + comissões, mecanismos de solidariedade e variáveis) e assinou contrato até junho de 2029.