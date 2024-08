Renato Paiva abordou a iminente saída de Maxi Araujo do Toluca para o Sporting.

«Creio que ainda não está confirmado, mas caso se confirme é um passo muito importante para o Maxi», começou por dizer o treinador português em declarações à TUDN México.

Paiva destacou a qualidade do campeonato português e o facto de servir de trampolim para outras grandes ligas europeias. «Vai para a Europa, para um campeonato muito bom, que alimenta depois os grandes campeonatos. Ainda neste verão o Benfica vendeu um jogador da formação ao Paris Saint-Germain por 60 milhões de euros. Fez isso com João Neves e no ano passado com Gonçalo Ramos. É uma Liga que permite chegar a ligas ainda maiores», apontou.

O treinador português, que esteve cerca de década e meia nos quadros do Benfica, considerou que o Sporting também é um bom passo o internacional uruguaio. «Vai para uma equipa muito boa, um grande de Portugal que tem um ótimo treinador, excelente. É um miúdo que merece o que tem. Trabalhou para isso, fez uma Copa América extraordinária. Se sair fica-me a pena de não ter conseguido extrair dele e trabalhar com ele por causa da doença que teve [anemia]. O mais importante é que passou e depois fez uma Copa América e se sair fico com muita pena, mas é a vida dos futebolistas», concluiu.