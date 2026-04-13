Com a provável saída de Morten Hjulmand no próximo verão, o Sporting já trabalha com uma lista reduzida de nomes para tentar atacar no mercado e, segundo apurou o Maisfutebol, Sergi Altimira está entre as principais alternativas em avaliação.

Considerado um dos grandes destaques do Betis na atual temporada, o médio espanhol cumpre diversos requisitos (táticos e técnicos) que agradam à estrutura dos leões, que, por sua vez, ainda não definiu o alvo prioritário a atacar.

Altimira, de 24 anos, representa o emblema de Sevilla há três épocas, tendo iniciado o percurso na formação do Barcelona e, posteriormente, estreado-se profissionalmente no modesto CE Sabadell.

Hjulmand, recorde-se, caminha para deixar Alvalade no término da presente temporada, a terceira de leão ao peito. O Sporting trabalha a pensar na transferência do capitão dinamarquês num negócio entre 40 e 50 milhões de euros.