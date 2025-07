O Sporting acertou nas últimas horas com o Almería as linhas gerais da transferência em definitivo do ponta-de-lança colombiano Luis Suárez, num negócio que pode atingir um máximo de 25 milhões de euros.

O Maisfutebol sabe que o acordo com o emblema espanhol ficou acordado nos seguintes termos: 20 milhões de euros fixos, com outros cinco milhões de euros por objetivos.

O Almería garante ainda dez por cento de uma futura mais-valia.

A contratação do substituto de Viktor Gyökeres, que está a caminho do Arsenal, está praticamente fechada, sendo que restam apenas detalhes burocráticos para finalizar o acordo entre todas as partes.

Suárez, de 27 anos, foi o melhor marcador da última II Liga de Espanha e um dos destaques do Almería, que não conseguiu o acesso à Liga Espanhola: participou no play-off de subida, após terminar a II Liga em sexto lugar, mas caiu frente ao Oviedo.

O ponta de lança participou em 43 jogos oficiais, apontou 31 golos e fez oito assistências.

Luis Suárez foi formado no Leones FC, da Colômbia, e rumou à Espanha em 2015, inicialmente para representar o Granada. Mais tarde foi contratado pelos ingleses do Watford e passou então por Valladolid, Nàstic e Saragoça, sempre por empréstimo, até ser novamente contratado pelo Granada.

Em 2022 foi contratado pelos franceses do Marselha, mas fez apenas meia temporada no clube: nas últimas duas épocas e meia esteve no Almería.

Aos 27 anos, soma cinco internacionalizações pela seleção da Colômbia, sendo que quatro delas foram antes de 2022. Nos últimos anos tem encontrado dificuldades para superar a concorrência de Jhon Durán (Fenerbahçe), Jhon Córdoba (Krasnodar) e Rafael Borré (Internacional de Porto Alegre).

Veja como joga Luis Suárez: