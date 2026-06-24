Sergi Altimira está praticamente no Sporting por uma verba fixa de 18 milhões de euros mais €2M em função de objetivos, devendo assinar em breve pelos leões até 2031.

Produto das escolas do Barcelona, o médio de 24 anos e quase 1,90 metros chega aos leões proveniente do Betis, onde alinhou nas últimas três temporadas e se afirmou, sobretudo nas últimas duas, como presença regular nas opções iniciais de Manuel Pellegrini.

Altimira, que atua preferencialmente como médio-defensivo, será o quinto reforço confirmado do Sporting para 2026/27 - depois de Rodrigo Zalazar, Issa Doumbia, Pedro Lima e Silas Andersen - podendo ser ele o substituto, na posição 6, de Morten Hjulmand, que deverá colocar um ponto final numa ligação de três temporadas ao emblema leonino.

Recorde-se que em abril passado o Maisfutebol já tinha noticiado que Altimira estava na lista de jogadores referenciados pelo Sporting. O centrocampista chegou a ser dado como praticamente certo nos alemães do Leipzig, mas o projeto desportivo apresentado pelo clube leonino cativou o jogador.